Honor запустила продажи планшета толщиной менее 5 мм

В России начались продажи планшета HONOR MagicPad 4. Новинка получила корпус толщиной 4,8 мм, OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц, комплектную клавиатуру с тачпадом и стилус. Кроме того, это первый планшет на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Gen 5.

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Вес устройства составляет 450 г. Производитель объясняет это использованием композитного материала аэрокосмического класса, который позволил одновременно повысить жесткость корпуса и снизить массу. Вместе с клавиатурой и стилусом комплект весит около 852 г.

Планшет оснащен 12,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3000×1920 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью до 2400 нит в HDR-режиме. Также заявлены ШИМ-частота 5280 Гц и технологии, призванные снизить нагрузку на зрение при длительном использовании.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 5, а для отвода тепла предусмотрена многослойная система охлаждения. За звук отвечают восемь динамиков с поддержкой пространственного аудио. Также заявлена сертификация IMAX Enhanced, которая должна обеспечить более кинематографичное звучание и изображение при просмотре поддерживаемого контента.

Устройство поддерживает режим, приближенный к работе настольного компьютера: приложения можно запускать в отдельных окнах, доступны файловый менеджер, сочетания клавиш и управление жестами. Также предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта, включая создание протоколов встреч, пересказ текста, интеллектуальные напоминания и шумоподавление голоса.

Планшет можно использовать в качестве дополнительного экрана для компьютеров Mac, а также обмениваться файлами с устройствами на разных платформах.

В России модель доступна в сером цвете в конфигурации 12/256 ГБ. В комплект поставки входят клавиатура и стилус. Рекомендованная цена составляет 100 тыс. рублей.