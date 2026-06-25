Эксперт объяснила, как выбрать безопасный сервис для ремонта смартфона

При выборе безопасного сервиса для ремонта смартфона важно обращать внимание на наличие официальной регистрации, реальные отзывы и некоторые другие нюансы. Об этом в беседе с kp.ru предупредила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

По словам специалиста, при выборе сервиса в первую очередь нужно изучать сведения о нем. Обычно они бывают размещены на стенде информации непосредственно в самой мастерской. Не менее важно обращать внимание на срок существования организации.

«Оцените, как долго компания ведет деятельность. Чем дольше, тем лучше, но это не единственный ориентир», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила о необходимости читать отзывы от реальных клиентов сервиса. С ними можно ознакомиться на независимых площадках, таких как онлайн-карты или сайты-отзовики.

Также перед тем, как воспользоваться услугой, необходимо оформить договор или акт приема-передачи, в котором будут подробно описаны все дефекты и внешней вида смартфона. Кроме того, в документе должна быть прописана гарантия.

Заместитель генерального директора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин до этого говорил, что в случае с компьютером признаки взлома могут долго оставаться незаметными для пользователя. В отличие от смартфонов злоумышленников чаще интересует не само устройство, а хранящиеся на нем данные: учетные записи, банковские реквизиты, платежная информация, доступ к электронной почте, облачным сервисам и рабочим системам. По словам специалиста, одним из тревожных сигналов может оказаться изменение настроек компьютера или браузера без участия пользователя.