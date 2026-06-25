В Испании нашли уникальную бронзовую повозку возрастом 2500 лет

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На тартесском памятнике Касас-дель-Туруньюэло в испанской провинции Бадахос археологи обнаружили бронзовую церемониальную повозку, которой около 2500 лет. По сообщению муниципалитета Гуаренья, исследователи Эстер Родригес и Себастьян Селестино из Национального совета научных исследований Испании (CSIC) называют ее уникальной.

«Мы искали везде, где только могли, и ничего подобного не нашли».

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Не только повозка

Бронзовая повозка — главная, но не единственная находка нынешнего сезона раскопок. Вместе с ней извлекли две жаровни, большой бронзовый котел, патеру и несколько других сосудов. Среди них — чаша с ручками в виде пальметт, которую предварительно идентифицировали как подониптер, греческий ритуальный сосуд для омовения ног.

Это важно в связке с другой находкой: в 2025 году здесь же обнаружили мраморную алтарную колонну, также указывающую на греческую ритуальную практику. Два предмета могли входить в единый церемониальный комплекс — обряды очищения, гостеприимства или бракосочетания.

Кроме того, нашли египетский алабастрон — небольшой сосуд для ароматических веществ — и сотни фрагментов слоновой кости с изображениями воинов, змей, львов и лотосов. Если их удастся реконструировать, они дадут редкое представление о визуальном языке, который в VI–V веках до нашей эры связывал восточное Средиземноморье с глубинными районами Иберийского полуострова.

Памятник, который закрыли навсегда

Касас-дель-Туруньюэло — одно из самых необычных мест тартесской культуры. В конце V века до нашей эры здание было намеренно разрушено, сожжено и засыпано глиняной насыпью. Вместе с постройкой захоронили лошадей, крупный рогатый скот, свиней и собаку — останки нескольких десятков животных, расположенные в строгой ритуальной последовательности. Зачем это было сделано, до сих пор неизвестно.

Та же судьба постигла многие тартесские поселения в долине Средней Гвадианы примерно в одно и то же время. Социальный коллапс, религиозный кризис, политический распад — ни одна из версий пока не стала общепринятой.

Бронзовая повозка при разрушении здания раскололась надвое, но не была уничтожена полностью. Исследователи задаются вопросом: не удержало ли людей от окончательного уничтожения изображение божества на ее стенках?

Половина памятника до сих пор не раскопана. Вторая половина повозки, возможно, до сих пор лежит в нетронутых слоях здания.

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