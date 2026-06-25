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Немецкая компания анонсировала планы создания многоразовой тяжелой ракеты

Lenta.ru

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) анонсировала планы создания многоразовой тяжелой ракеты RFA TWO. Об этом сообщает European Spaceflight.

Немецкая компания создаст многоразовую тяжелую ракету
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В полностью многоразовом режиме носитель высотой 100 метров должен выводить на низкую околоземную орбиту 15 тонн полезной нагрузки. Сроки готовности новой ракеты в RFA не обозначили, однако ее появлению должно предшествовать введение в эксплуатацию носителя RFA ONE, который в варианте Block 1 сможет выводить до 500 килограммов, а в варианте Block 2 с многоразовой ступенью увеличенной грузоподъемности — 1500. Завершение создания RFA ONE Block 2 ожидается в 2028 году.

В феврале портал сообщил, что компания RFA рассчитывает запустить свою ракету RFA ONE из Великобритании уже в 2026 году.

В январе 2025-го издание SpaceNews сообщило, что RFA получила лицензию на ракетные запуски с территории Великобритании.