Почему принтеры — самые опасные домашние устройства

Многие люди привыкли считать принтеры простыми, даже «туповатыми» устройствами — они печатают документы, и больше ничего не делают. Но современные принтеры полны различных функций, и работают они на собственных операционных системах. Портал makeuseof.com рассказал, почему важно это понимать, чтобы защититься от злоумышленников.

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Внутри большинства принтеров можно найти жесткие диски, SSD или чипы флэш-памяти, приваренные прямо к плате. Каждый документ, который пользователь печатает, сканирует, копирует или отправляет факсом, записывается на этот накопитель в форме кэшированного файла. То есть, ваши конфиденциальные бумаги, копии паспортов и медицинские справки так или иначе оказываются на внутреннем диске принтера.

Но в отличие от смартфонов или ноутбуков, которые можно легко зашифровать, принтер нельзя так просто защитить. Кэшированный файл даже не удаляется быстро; как и на обычном компьютере, удаление файла из памяти всего лишь убирает указатель. Данные так и хранятся на секторе накопителя, пока их не перезапишу. На это могут уйти месяцы, если не годы — и все это время чувствительная информация будет не защищена.

Проблема появляется, если кто-то вдруг получит физический доступ к машине. Большинство людей не задумываются лишний раз перед тем, как продать старый принтер или выкинуть его на мусор, и почти никто предварительно не форматирует накопитель. При условии, конечно, что они вообще знают, что внутри принтера тоже есть накопитель.

По факту, купить подержанный принтер на вторичном рынке и вытащить из него диск очень легко. Софт, разработанный специально для изъятия данных с таких накопителей, тоже не трудно найти. Поэтому логика такая же, как и в случае с ПК: перед продажей или утилизацией устройства диск лучше достать самому.

Если вы хотите отформатировать данные принтера сами, попробуйте покопаться в настройках или меню администратора. Там должны быть опции вроде «Возвращения к заводским настройкам», «Инициализации устройства» или «Форматирования памяти». У разных принтеров могут быть разные варианты. Например, если ваш использует веб-портал для менеджмента настрое, можно войти в него и запустить процесс удаленно, через браузер.

Устройство со старой прошивкой и стандартным паролем представляет очень легкую возможность проникнуть в чужую домашнюю сеть, чем регулярно пользуются взломщики. Любой, кто сканирует Интернет или локальную сеть на предмет уязвимых устройств, может найти принтер, войти в него по стандартному логину-паролю и получить удаленный контроль над ним. Подобная атака обходит любые барьеры со стороны роутера и может привести к тому, что смартфон или компьютер будут передавать данные прямо злоумышленнику, а не принтеру.

Другими словами, обновлять прошивку полезно для безопасности. Но почему практически никто не вспоминает о принтерах, когда речь заходит о защите локальной сети? Мы привыкли, что принтеры и сканеры совершенно безобидны. В реальности же современные модели — совсем не такие «глупые», как 10 или 20 лет назад. Если что-то работает на операционной системе и подключено к Wi-Fi, то оно является потенциальной уязвимостью, которую нужно прикрывать.