В Крыму палеонтологи нашли огромных древних носорогов

В составе раннеплейстоценовой фауны пещеры Таврида установлено присутствие хапровского эласмотерия (Elasmotherium chaprovicum) —– крупного древнего носорога. Этот вид был известен из местонахождений хапровского фаунистического комплекса (2,6–2,1 миллиона лет назад) юга Восточной Европы. Таким образом, материалы из пещеры Таврида расширили понимание, когда этот вид существовал, показав, что на территории Крыма, Северного Причерноморья и Предкавказья он жил в интервале 2,6–1,6 миллиона лет назад, сообщает Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН. Научная статья вышла в Journal of Vertebrate Paleontology.

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Род Elasmotherium, вероятно, появился в позднем плиоцене (около 2,6 млн лет назад) и существовал вплоть до позднего плейстоцена (около 11,7–10 тысяч лет назад). Ареал рода простирался от Центральной Европы и Северо-Западного Причерноморья до востока Азии. Для эласмотериев характерны складчатая зубная эмаль и куполообразно возвышенные лобные кости, очевидно, служившие для прикрепления большого рога.

В пещере Таврида найдены отдельные зубы, фрагменты челюстей и кости конечностей эласмотериев (всего 170 экземпляров).

Животные всех возрастов

Представлены преимущественно зубы молодых животных, однако в целом возраст найденных особей (его определили по характеру стирания зубов по аналогии с современным белым носорогом Ceratotherium simum) колеблется от новорожденных до взрослых животных старше 30 лет.

По всей вероятности, молодые эласмотерии могли быть регулярной добычей наиболее крупных хищных млекопитающих — саблезубых кошек гомотериев и гигантских гиен пахикрокут. Остатки (прежде всего фрагменты конечностей) погибших по каким-то причинам взрослых особей, слишком крупных для нападения любого хищника, могли быть принесены в пещеру пахикрокутами (доисторические гигантские гиены) — эффективными падальщиками.

Самые крупные эласмотерии могли достигать длины тела около 5 метров и массы 4–5 тонн. По строению зубов и скелета предполагается, что они были обитателями открытых пространств и питались травой и подземными частями растений. Морфологические особенности костей скелета Elasmotherium chaprovicum сближают его с кавказским эласмотерием, который был гораздо крупнее и массивнее хапровского.

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