Honor готов экран с защитой от подглядывания

Функция Privacy Display недавно дебютировала в Galaxy S26 Ultra, она ограничивает обзор экрана под углом. Как пишут СМИ, китайские компании уже разрабатывают собственные аналоги в партнёрстве с местными производителями экранов. Ранее появлялась информация, что Xiaomi 18 Pro может получить подобную функцию.

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Так, по данным СМИ Honor тоже работает над своей версией такого дисплея. Компания тестирует технологию на двух будущих моделях, с экранами 6,3 и 6,8 дюйма. Предположительно, это будут устройства Magic9.

Насколько китайские решения окажутся такими же эффективными, как у Samsung, пока неясно.