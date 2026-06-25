Honor готов экран с защитой от подглядывания

Экран с защитой от подглядывания появится и у устройств Honor
Функция Privacy Display недавно дебютировала в Galaxy S26 Ultra, она ограничивает обзор экрана под углом. Как пишут СМИ, китайские компании уже разрабатывают собственные аналоги в партнёрстве с местными производителями экранов. Ранее появлялась информация, что Xiaomi 18 Pro может получить подобную функцию.
Так, по данным СМИ Honor тоже работает над своей версией такого дисплея. Компания тестирует технологию на двух будущих моделях, с экранами 6,3 и 6,8 дюйма. Предположительно, это будут устройства Magic9.
Насколько китайские решения окажутся такими же эффективными, как у Samsung, пока неясно.