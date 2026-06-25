Nothing раскрыла дизайн дешевого смартфона Phone (4b)

Компания Nothing раскрыла дизайн нового смартфона Phone (4b) за несколько дней до официальной презентации, запланированной на 7 июля 2026 года в Индии. Публикации появились на странице компании в соцсети X (ранее Twitter).

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Судя по опубликованным снимкам, Nothing Phone (4b) сочетает дизайнерские решения, ранее использованные в моделях Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Как и в старшей модели, смартфон получил полупрозрачный блок камеры, тогда как от младшей версии гаджет унаследовал световую панель Glyph Bar. Это решение пришло на смену подсветке Glyph Interface, которая использовалась в предыдущих поколениях устройств Nothing.

На официальных изображениях новинка представлена в синем цвете. По слухам, в продажу также могут поступить версии в черном и белом исполнении.

Технические характеристики устройства официально не подтверждены. Однако, согласно данным бенчмарка Geekbench, устройство получит чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 8 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 16. В тестах производительности устройство набрало 1088 баллов в одноядерном режиме и 3155 баллов в многоядерном.

Ранее Nothing отменила выпуск CMF Phone 3 Pro из-за дефицита чипов памяти.