Приложения "Дзен", VK Video и VK Music пропали из App Store

Мобильные приложения "Дзен", VK мессенджер, VK знакомства, VK Video и VK Music для IPhone пропали из App Store. При переходе по ссылке для скачивания высвечивается надпись, что приложения недоступны.

В это же время приложения соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" все еще доступны для скачивания.

Ранее из App Store пропало мобильное приложение ВТБ "Сириус".

В самой финансовой организации позже отметили, что установить актуальную версию мобильной программы можно в офисах ВТБ. Для этого от клиента банка потребуется лишь паспорт и данные для входа в аккаунт Apple ID.

Эксперт Зыков объяснил, грозит ли блокировка Apple в России из-за удаления MAX

До этого корпорация Apple разрешила японским пользователям iPhone устанавливать приложения вне AppStore. Такие изменения стали возможны благодаря специальным законам, которые обязывают Apple открывать мобильную систему для локальных аналогов AppStore. В ГД отмечали, что следующей в очереди станет Россия.