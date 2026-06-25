Ученые объяснили происхождение необычных облаков

Серебристые облака, привлекающие внимание своим необычным обликом в виде светящихся бледно-голубых полос, образуются на высоте примерно 80 километров. Это граница атмосферы Земли и космоса. Облака состоят из микроскопических ледяных кристаллов, намерзающих на мельчайшие частицы метеорной пыли.

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Появляются серебристые облака в верхних слоях атмосферы, где температура опускается порой до -120 градусов. Случается это летом, когда теплый воздух от поверхности Земли поднимается вверх мощными восходящими потоками. Зимой такого не происходит.

Микроскопические частицы влаги, являющиеся основой для серебристых облаков, получаются из метана. Этот газ, выделяемый болотами, рисовыми полями, мусорными свалками, поднимается вверх, на высоту десятков километров. В верхних разреженных и холодных слоях атмосферы под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей он распадается на части, образуя в том числе воду.

- Благодаря этому серебристые облака считаются индикатором уровня метана в атмосфере, - говорит эксперт в области астрономии пермского Политеха Евгений Бурмистров. - За последние полтора века этого газа стало больше, и серебристые облака появляются все чаще и светятся ярче.

Любопытно, что метан считается парниковым газом, так как он у поверхности Земли задерживает тепло, но в верхних слоях атмосферы этот газ помогает тепловому излучению быстрее уходить в космическое пространство и тем самым охлаждает воздух. И таким образом, не только является источником влаги и ледяных кристаллов, но и создает необходимый для их появления холод.

Так как кристаллы льда в серебристых облаках очень малы - они примерно в тысячу раз тоньше человеческого волоса, то при попадании на них солнечного света возникает рэлеевское рассеивание. То есть микрокристаллы сильнее отклоняют синие и голубые лучи, чем иные. Что в итоге придает облакам голубовато-серебристый оттенок.