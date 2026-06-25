В "леопардовых пятнах" Марса найдены сложные углеродные соединения

Одни из самых загадочных образований, обнаруженных марсоходом Perseverance в кратере Езеро, оказались богаты сложными углеродными соединениями. Эта находка усилила интерес ученых к древнему озеру, существовавшему здесь миллиарды лет назад, хотя сама по себе еще не доказывает существование жизни на Марсе.

© NASA

Макромолекулярный углерод выявил прибор SHERLOC, установленный на борту марсохода. Исследование показало, что соединения связаны с карбонатными и сульфатными минералами, которые обычно формируются в присутствии воды.

Особое внимание специалисты уделили так называемым "леопардовым пятнам" - темным округлым образованиям на поверхности пород. Ранее их уже называли одним из самых перспективных объектов для поиска возможных следов древней жизни из-за сходства со структурами, оставленными земными микроорганизмами.

На нашей планете подобные углеродные макромолекулы нередко сохраняются в древнейших породах и иногда становятся единственным свидетельством существования ранней микробной жизни. Однако такие вещества способны возникать и без участия живых организмов, например внутри метеоритов.

Поэтому нынешний результат нельзя считать доказательством существования жизни на Марсе. Тем не менее он делает кратер Езеро еще более перспективным местом для поисков и повышает научную ценность образцов, которые в будущем планируется доставить на Землю.