В "леопардовых пятнах" Марса найдены сложные углеродные соединения
Одни из самых загадочных образований, обнаруженных марсоходом Perseverance в кратере Езеро, оказались богаты сложными углеродными соединениями. Эта находка усилила интерес ученых к древнему озеру, существовавшему здесь миллиарды лет назад, хотя сама по себе еще не доказывает существование жизни на Марсе.
Макромолекулярный углерод выявил прибор SHERLOC, установленный на борту марсохода. Исследование показало, что соединения связаны с карбонатными и сульфатными минералами, которые обычно формируются в присутствии воды.
Особое внимание специалисты уделили так называемым "леопардовым пятнам" - темным округлым образованиям на поверхности пород. Ранее их уже называли одним из самых перспективных объектов для поиска возможных следов древней жизни из-за сходства со структурами, оставленными земными микроорганизмами.
На нашей планете подобные углеродные макромолекулы нередко сохраняются в древнейших породах и иногда становятся единственным свидетельством существования ранней микробной жизни. Однако такие вещества способны возникать и без участия живых организмов, например внутри метеоритов.
Поэтому нынешний результат нельзя считать доказательством существования жизни на Марсе. Тем не менее он делает кратер Езеро еще более перспективным местом для поисков и повышает научную ценность образцов, которые в будущем планируется доставить на Землю.