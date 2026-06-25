Завершение сертификации российского самолета перенесли на год

Летная программа нового российского самолета МС-21 завершится в первом квартале 2027 года, а его сертификация намечена на конец того же года. Об очередном переносе сроков рассказал журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По словам министра, к настоящему времени выполнено порядка 40 процентов необходимого числа полетов. Полтора года необходимо для того, чтобы налетать оставшиеся 60 процентов, а также закончить достаточно большую и сложную документальную работу.

В ноябре 2024 года глава госкорпорации «Ростех» (головная структура разработчика МС-21) Сергей Чемезов предположил, что поставки лайнера в авиакомпании начнутся в 2025 году. Спустя пару месяцев, в январе 2025 года, он говорил, что серийное производство МС-21 стартует со следующего года.

В августе 2025 года Чемезов указывал, что госкорпорация надеется начать выпуск лайнеров до конца 2026 года. Эту информацию он подтверждал в октябре.

Однако в апреле 2026 года Алиханов признал, что сертификация МС-21 задерживается. Спустя месяц Чемезов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал, что работы могут завершить в начале 2027 года.

Накануне, 24 июня, Путин объявил, что новые отечественные самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300 превосходят западные аналоги, но попросил ускорить процесс работы над ними, так как ни одна из моделей пока не используется в пассажирских авиаперевозках.