Опровергнута популярная теория исчезновения неандертальцев

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, существенно изменило наше представление о поздних неандертальцах. Ученые проанализировали генетические данные 27 особей, живших в Бельгии и Франции незадолго до окончательного исчезновения этого вида. Результаты показали, что популяции поздних неандертальцев были заметно более генетически разнообразными и тесно связанными между собой, чем предполагалось ранее.

Кроме того, исследование не выявило следов недавнего скрещивания с современными людьми и поставило под сомнение идею, что главной причиной их вымирания стал прогрессирующий генетический упадок.

Ключевой образец из Ле-Коттес

Важным элементом работы стал неандерталец, обнаруженный в пещере Ле-Коттес во Франции. Раскопки там проводила международная команда под руководством профессора Мари Соресси из Лейденского университета. Еще предыдущие анализы ДНК этой особи выявили неожиданный генетический профиль — у нее оказались связи с популяциями, которые жили далеко за пределами Западной Европы.

В новом исследовании геном из Ле-Коттес стал своеобразным эталоном. Он помог ученым правильно интерпретировать недавно полученные геномы из Бельгии и Франции и лучше реконструировать историю последних групп неандертальцев.

Сеть сообществ вместо однородной группы

Данные показали, что последние неандертальцы Западной Европы не были единой однородной популяцией. Они представляли собой скорее сеть взаимосвязанных сообществ, которые сохраняли в себе следы разных древних предковых линий практически до самого конца своего существования.

«Каждый дополнительный высококачественный геном неандертальца предоставляет невероятное количество новой информации», — говорит профессор Мари Соресси.

По ее словам, эти результаты подчеркивают, насколько сложной и многогранной была жизнь неандертальцев.

«Мы только начинаем раскрывать разнообразие и сложность популяций неандертальцев, — отмечает она. — По мере того, как становится доступно больше геномов из археологических памятников по всей Европе и за ее пределами, мы можем перейти от изучения отдельных особей к реконструкции целых сообществ, их взаимоотношений и социальных сетей, которые их связывали».

Что это меняет в картине вымирания

Раньше многие ученые предполагали, что неандертальцы постепенно теряли генетическое разнообразие, что делало их более уязвимыми к изменениям климата, конкуренции с современными людьми и другим факторам. Новые данные опровергают эту версию для Западной Европы. Популяции оставались достаточно разнообразными и поддерживали связи между разными группами.

Отсутствие признаков недавнего притока генов от Homo sapiens также важно. Это значит, что скрещивание между двумя видами, которое действительно происходило раньше, к моменту исчезновения неандертальцев уже не играло заметной роли.

Благодаря значительному увеличению количества изученных геномов (27 особей — это очень солидная выборка для древней ДНК) ученые получили гораздо более детальную картину. Теперь мы лучше понимаем, что последние неандертальцы жили не изолированными маленькими группами, а поддерживали достаточно широкие социальные контакты.

Профессор Соресси подчеркивает, что работа только открывает новые горизонты:

«Открытия, представленные в этом исследовании, показывают, как много мы можем узнать, когда становится доступно больше индивидов для генетического анализа».

Это исследование — важный шаг к более полному и живому портрету наших ближайших родственников, которые обитали на планете на протяжении сотен тысяч лет.