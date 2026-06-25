На берегу Таманского залива обнаружен клад

Среди десятков фрагментов керамики ученых ждала редкая находка — граффито с именем Демосфен.

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В 2024 году в ходе раскопок античного поселения у станицы Тамань археологи Саратовского государственного университета наткнулись на необычный объект. Хозяйственная яма, форма которой в разрезе напоминала грушу, была заполнена керамикой. При детальном анализе оказалось, что в небольшом углублении размером чуть больше метра находились остатки как минимум 26 античных амфор. Статья с описанием находки опубликована в журнале Краткие сообщения Института археологии РАН.

О чем рассказывает античная керамика

Скорее всего обнаруженная археологами яма была свалкой. Все предметы попали в землю примерно в одно время, и самый поздний экземпляр — редкая хиосская амфора — позволяет точно определить дату засыпки: последняя четверть V века до н. э. В кладе представлена самая разнообразная тара той эпохи, прибывшая из мастерских античных Хиоса, Самоса, Лесбоса и Фасоса. Благодаря этому собранию керамики, археологам удалось доказать, что на Хиосе в середине V века параллельно работали несколько мастерских, выпускавших разные серии амфор.

Но самой впечатляющей находкой оказался фрагмент амфоры с граффито [ΔΗ]ΜΟΣΘΕΝΗΣ. Имя Демосфен, нацарапанное на сосуде, возможно, принадлежало его владельцу.

Открытие позволяет по-новому взглянуть на экономику греческих колоний в Северном Причерноморье. Оказывается, даже в небольших сельских поселениях на Таманском полуострове в то время активно потреблялись лучшие вина со всего Средиземноморья, а осколки этих амфор спустя две с половиной тысячи лет рассказают нам, как была устроена морская торговля в античности.