Ученые сняли одного из самых неуловимых млекопитающих

Камера-ловушка запечатлела одного из самых скрытных представителей фауны Тихоокеанского Северо-Запада США — какомицли.

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Редкие кадры были получены автоматическими камерами наблюдения в лесном хозяйстве Эпштейнов, расположенном в горах Сискию на юге штата Орегон. Эта территория находится под охраной природоохранной организации Pacific Forest Trust.

Несмотря на близкое родство с енотом, какомицли считается одним из самых малоизученных и трудноуловимых млекопитающих региона. Это ночное животное редко попадается на глаза людям, имеет размеры меньше домашней кошки и находилось под федеральной защитой еще до принятия в США закона об исчезающих видах.