Ученые описали редкий вид глубоководной «родственницы» акулы

Ученые из Коста-Рики и Бразилии описали новый вид глубоководной химеры, обнаруженной в Тихом океане. Их исследование публикует научный журнал Zootaxa. По его данным, обитательница глубин отличается от своих сородичей более коротким рылом и иной формой спинных плавников.

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Новый вид относится к редкой группе хрящевых рыб. Ближайшие ее «родственники» - акулы и скаты. Ученые-ихтиологи изучали химеру на протяжении 23 лет и пришли к выводу, что это совершенно отдельная эволюционная ветвь. Водится такая рыба на глубинах от 400 до 800 метров. Добытые представители вида достигали в длину 830 миллиметров, уточняется в публикации журнала.

Ученые полагают, что их открытие значительно расширяет представление о биологическом разнообразии глубоководных тихоокеанских районов. Значительная часть морской фауны этого региона до сих пор не изучена, отметили исследователи.

Ранее сообщалось об обнаружении на Галапагосских островах миниатюрного осьминога лазурной окраски. До этого подобный вид моллюска не встречался, уверяют ученые. Размером он с мячик для гольфа. Нашли осьминога на глубине чуть более полутора метров.