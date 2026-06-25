ВЦИОМ выяснил, сколько приложений россияне установили на смартфон и для чего

Абсолютное большинство (81%) россиян привыкли использовать мобильные приложения, при этом в основном для работы и общения, сообщают социологи Аналитического центра ВЦИОМ.

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Более того, у 60% пользователей на смартфоне установлено от 6 до 11 приложений. Самые популярные программы пользования мобильными приложениями - общение, работа, получение информации, финансовые операции и покупки.

"Популярность мобильных приложений отражает фундаментальный процесс - смартфон стал базовой инфраструктурой повседневности, - прокомментировала для "РГ" итоги опроса руководитель пресс-службы АЦ ВЦИОМ Яна Ширяева. - Через него человек поддерживает социальные связи, получает информацию, организует работу, покупки, платежи и перемещения. Поэтому конкуренция между приложениями идет уже не только на уровне функций, но и на уровне встраивания в повседневные сценарии пользователя".

Ширяева подчеркнула, что мобильные приложения все увереннее работают как рынок платного доступа к удобству, скорости и сервису. Пользователь платит не столько за сам цифровой продукт, сколько за сокращение времени, снижение усилий и более комфортный опыт. Это говорит о закреплении модели, в которой мобильное приложение становится не дополнением к услуге, а ее основной потребительской оболочкой.