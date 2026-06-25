Испытан прототип европейского скафандра

Прототип европейского скафандра для внекорабельной деятельности (ВКД) испытали на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает портал European Spaceflight.

Прототип костюма EuroSuit был отправлен на МКС в мае. В июне НАСА сообщило, что изделие испытали в европейском модуле Columbus станции. В частности, проверялось, можно ли скафандр надеть за две минуты и насколько свободно и комфортно в нем двигаться.

Параллельно с тестами на борту МКС прототип скафандра, как пишет портал, проходил испытание в Марселе. Завершить испытания прототипа скафандра планируется в 2027 году. После этого европейская сторона приступит к разработке полноценной версии костюма.

В мае командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что российский скафандр «Орлан» по сути представляет собой одноместный космический аппарат.

По его словам, «Орлан» можно сравнить с небольшим космическим кораблем.