В Минюсте ответили на вопрос, может ли ИИ быть субъектом преступления

Заместитель министра юстиции России Вадим Федоров заявил, что ИИ не может быть субъектом преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Федорова, ИИ не обладает сознанием и волей, поэтому не может считаться субъектом преступления сам по себе. При этом он добавил, что к применению ИИ причастны разработчики и обладатели прав на программное обеспечение, а также пользователи.

Федоров также заявил, что для установления ответственного за вред, который может быть нанесен с помощью ИИ, необходимо четкое распределение обязанностей между причастными.

«На наш взгляд, в текущей ситуации необходимо закрепление в качестве квалифицирующего признака отдельных составов преступлений их совершение с использованием технологий преобразования голоса и формирования образа человека», — добавил он.

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