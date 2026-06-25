В смартфонах нашли настройку, замедляющую зарядку

Быстрая зарядка в смартфонах может быть ограничена из-за особой настройки или несовместимости аксессуаров. Об этом сообщает портал How-To Geek.

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Журналисты медиа заявили, что телефон, даже если он поддерживает быструю зарядку, может заряжаться медленно. Одной из причин они назвали отсутствие подходящего зарядного устройства. В качестве примера они привели телефоны OnePlus и Xiaomi, которые могут не работать на всю мощность из-за подключения «чужой» зарядки.

Также авторы нашли в телефонах замедляющую зарядку настройку. Они объяснили, что аппарат может намеренно снижать скорость зарядки из-за того, что в параметрах операционной системы (ОС) выбрана функция интеллектуальной зарядки. С ней обычно девайс не заряжает батарею на 100 процентов, чтобы продлить ее ресурс. Эта функция отключается в настройках.

Кроме того, часто мощность зарядки может быть снижена из-за внешних факторов — например, перегрева. «Подача большого тока в аккумулятор телефона нагревает как сам телефон, так и зарядное устройство, в результате чего скорость зарядки снижается», — заключили специалисты.

В конце июня авторы портала BGR заявили, что срок службы обычной зарядки для смартфона составляет около одного-двух лет. Они отметили, что чаще всего кабели для зарядки выходят из строя по причине перегибов.