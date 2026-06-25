Археологи обнаружили уникальное женское кладбище

Международный коллектив палеонтологов обнаружил в пещере Диналеди в Южной Африке захоронение из двух десятков останков древних людей вида Homo naledi, на территории которого были погребены останки исключительно представительниц женского пола. Это потенциально свидетельствует о наличии сложных погребальных практик уже 330 тыс. лет назад, сообщила пресс-служба Йоркского университета.

© Нейросеть

"Удивительно, но мы не обнаружили в останках людей из пещеры Диналеди никаких следов белковых биомаркеров, которые встречаются только у мужчин. Быстрый прогресс в области палеопротеомики позволил нам впервые раскрыть те детали из жизни древних людей, к которым мы не смогли бы прикоснуться никаким другим образом", - заявил научный сотрудник Йоркского университета Марк Дикинсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Палеонтологи уже несколько десятилетий ведут раскопки в южноафриканской пещере Диналеди, где известный южноафриканский палеонтолог Ли Бергер обнаружил первые в истории останки Homo naledi, древних людей с массой необычных черт анатомии. За последние десять лет ученые обнаружили в той же части пещеры и в соседних проходах и залах десятки фрагментов костей этих гоминид, которые принадлежали как минимум двум десяткам индивидов.

Когда исследователи начали изучать и сравнивать друг с другом останки взрослых усопших из данной пещеры, они обнаружили, что все они обладали очень схожей анатомией и размерами. Это породило массу споров о том, принадлежали ли эти останки особям одного пола или же мужчины и женщины Homo naledi могли отличаться друг от друга еще меньше, чем представители нашего вида.

Недавно палеохимики обнаружили, что в эмали зубов древних людей хорошо сохраняются молекулы белка амелогенина, за производство которого отвечает ген AMELY в мужской Y-хромосоме, и ген AMELX в женской Х-хромосоме. Палеонтологи воспользовались этим фактом для определения пола найденных ими представителей Homo naledi, измерив при помощи высокоточных масс-спектрометров доли "мужского" и "женского" амелогенина в их зубах.

Этот анализ неожиданно показал, что следы белка, кодируемого геном AMELY, отсутствовали даже в предположительно мужских останках из Диналеди, что говорит о наличии только женских погребений на территории пещеры. Это объясняет схожие размеры и отсутствие различий в анатомии останков Homo naledi, а также указывает на наличие у этих древних людей сложных погребальных практик и символизма, которые в прошлом считались уникальной особенностью Homo sapiens, подытожили палеонтологи.

О южноафриканских Homo

В 2013 году палеонтологи обнаружили в пещере Диналеди останки ранее неизвестного вида древних людей, которые получили имя как Homo naledi. Их возраст составляет порядка 300-330 тыс. лет, что вкупе с их необычной анатомией, сочетающей черты "продвинутых" представителей нашего рода и древних австралопитеков, породило за последние полтора десятилетия огромное число споров в научном сообществе о месте Homo naledi в истории эволюции человека.