Apple опубликовала инструкцию на случай кражи iPhone

Apple обновила страницу поддержки с рекомендациями для пользователей, у которых украли iPhone, дополнив ее более подробными советами по защите устройства и Apple-аккаунта. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Если ранее Apple советовала указывать контактную информацию на экране блокировки для возврата потерянного устройства, то теперь компания рекомендует не делать этого в случае кражи. В Apple пояснили, что злоумышленники могут использовать эти данные для атак с применением социальной инженерии, например выдавая себя за сотрудников компании или мобильного оператора с целью получения информации для повторной активации устройства.

Также Apple напомнила пользователям не удалять украденный iPhone из сервиса «Локатор» (Find My). По словам компании, удаление устройства отключает блокировку активации, что значительно упрощает злоумышленникам его сброс и последующую перепродажу.

Отдельно Apple подчеркнула важность как можно скорее перевести украденный смартфон в режим пропажи. Компания отметила, что дополнительные меры безопасности функции Stolen Device Protection действуют ограниченное время, поэтому оперативная активация режима пропажи остается наиболее эффективным способом защиты устройства и учетной записи Apple.

В компании также напомнили о распространенной схеме кражи, когда злоумышленник предлагает сфотографировать владельца телефона, после чего временно блокирует Face ID с помощью комбинации кнопок и наблюдает за вводом пароля разблокировки. Получив код доступа, преступник может позже попытаться похитить устройство и получить доступ к данным пользователя.