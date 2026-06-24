Астрофизик предупредил о летящем к Земле километровом астероиде

Астрофизик Эндрю Зинин в публикации для Phys.org сообщил, что 27 июня с Землей сблизится крупный астероид (152637) 1997 NC1.

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Астероид можно будет наблюдать с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля, заявили ученые.

Космический объект будет двигаться со скоростью почти девять километров в секунду. По данным специалистов, никакой угрозы для Земли он не представляет: вероятность столкновения полностью исключена.

Астероид был открыт в 1997 году. Согласно расчетам, основанным на количестве отражаемого им солнечного света, его диаметр составляет от 750 до 1650 метров.

В то же время Европейское космическое агентство (ESA) отмечает, что по другим оценкам размеры объекта могут быть несколько меньше.

«Сближение с Землей объекта такого размера происходит лишь раз в несколько лет. Однако в этот раз наблюдениям может помешать яркая Луна, которая будет находиться поблизости на небе в момент максимального сближения», — заявил представитель Управления планетарной защиты ESA Хуан Луис Кано.

Любители астрономии, располагающие телескопами или биноклями, смогут наблюдать астероид в различных регионах мира. На этапе его приближения к Земле объект будет виден в некоторых районах Северного полушария, во время пролета — практически по всему миру, а после прохождения точки максимального сближения наблюдать его смогут преимущественно жители Южного полушария.

Однако возможность наблюдений будет зависеть от погодных условий и уровня светового загрязнения. Для уверенного обнаружения астероида потребуется достаточно темное ночное небо.