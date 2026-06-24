OpenAI представила первый фирменный чип, ускоряющий работу ИИ

OpenAI и Broadcom представили первый совместно разработанный чип для искусственного интеллекта (ИИ) под названием Jalapeño («Халапеньо»). Это первый собственный ИИ-процессор OpenAI и важный шаг в стратегии компании по созданию полного технологического стека для своих продуктов и моделей. Об этом сообщает CNBC.

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Новый чип будет выпускаться Broadcom и использоваться OpenAI для инференса – ресурсоемкого процесса обработки запросов пользователей в ChatGPT и других сервисах компании. По словам президента OpenAI Грега Брокмана, разработка собственных компонентов позволит эффективнее предоставлять вычислительные мощности и расширять доступ к передовым ИИ-технологиям.

Jalapeño относится к классу специализированных ASIC-чипов. Такие решения менее универсальны по сравнению с графическими процессорами Nvidia, однако стоят дешевле и могут быть оптимизированы под конкретные задачи ИИ. В OpenAI заявили, что разработали чип за девять месяцев, а также самостоятельно создали «значительную часть» вычислительной системы, в которой он будет использоваться.

Компании называют новинку «процессором интеллекта» и первым ИИ-ускорителем новой платформы, предназначенной для повышения скорости, надежности и доступности современных ИИ-сервисов.

О планах совместной разработки собственного процессора OpenAI и Broadcom объявили еще в октябре прошлого года после 18 месяцев работы над проектом. В среду OpenAI получила первый физический образец Jalapeño. Начало внедрения новых чипов запланировано на конец 2026 года.