Роскосмос отчитался об испытаниях нового ракетного двигателя

Удельный импульс (расход топлива для создания тяги ракеты) ракетного двигателя РД-0124 в вакууме составляет 359 секунд, при этом за почти 6 минут тратится всего 1 кг топлива. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Двигатель РД-0124 создает тягу в 1 кгс (килограмм-сила) на протяжении 359 секунд, расходуя при этом всего 1 кг топливной массы", - говорится в сообщении.

Для сравнения: удельный импульс российского РД-0124МС в вакууме составляет 361 секунду, это рекордные цифры среди всех ракетных двигателей в мире, работающих на жидком кислороде - углеводородном горючем.

Двигатель РД-0124 создан в воронежском КБХА (входит в НПО "Энергомаш" Роскосмоса). Он используется в третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", а его модификации участвуют в запусках ракет "Ангара" (РД-0124А) и новой ракеты "Союз-5" (РД-0124МС).