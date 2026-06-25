Ученые приблизились к разгадке назначения подземного комплекса в Иране

В провинции Лорестан на западе Ирана завершился очередной этап изучения загадочного подземного комплекса Дастканд, вырубленного вручную в скальной породе. Новые находки показали, что объект использовался на протяжении нескольких исторических эпох и, вероятно, выполнял сразу несколько функций.

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Подземелье известно археологам более 30 лет. Впервые его обследовали в 1993 году, а позднее памятник получил официальный охранный статус. Работы нынешнего сезона позволили существенно уточнить планировку древнего сооружения.

На глубине около 7,5 метра специалисты выявили главный проход, пять дополнительных коридоров и четыре помещения. Поиски осложнялись деятельностью грабителей могил, которые неоднократно проникали в катакомбы, однако значительная часть памятника сохранилась нетронутой.

Особую ценность представляют фрагменты керамики, относящиеся к позднесасанидскому периоду и средневековой исламской эпохе. Эти находки свидетельствуют о том, что подземный комплекс использовался в течение длительного времени, а его назначение могло меняться.

Точная роль Дастканда пока остается предметом дискуссий. Предварительные данные указывают на возможное использование части помещений для захоронений. В то же время обнаруженные крупные сосуды для хранения запасов позволяют предположить, что некоторые камеры служили хозяйственными или даже жилыми помещениями.