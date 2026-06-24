Землю «спасли» от неминуемой гибели

Новейшие исследования астрофизиков показали, что Земля может выжить во время катаклизмов, связанных с расширением Солнца, превращением его в красного гиганта. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

По данным газеты, многие маститые ученые уверены в том, что через 5-7 млрд лет Солнце эволюционирует в другое астрономическое тело — превратится из желтого карлика (тип G2V) в красного гиганта, такого, как Гамма Южной Гидры.

Исследователи предупреждают, что после того, как Солнце эволюционирует, а возможно, и в процессе этого, оно поглотит Землю, Меркурий и Венеру. Печальная судьба, пояснили авторы статьи, может ожидать и Марс.

Вместе с тем, в последнее время появились и другие версии. Так, астрофизики Матс Эссельдерс из Бельгийского университета Левена и Стефан Матис из центра CEA Paris-Saclay во Франции заявили, что «судьба Земли зависит от тонкого баланса между двумя эффектами — воздействия приливных сил и потери массы» .

Ученые пояснили, что процесс перехода Солнца к другому типу будет сопровождаться рядом астрономических явлений.

В частности, «обжора» под воздействием звездного ветра будет терять массу, что приведет к ослаблению гравитационного взаимодействия. В итоге, Землю буквально и банально отбросит на более далекую орбиту.

Моделирование, основанное на уточненных данных о красных гигантах, показало: эффект «потери массы» все же сильнее «приливного торможения». Соответственно, Земля с высокой долей вероятности сохранится как планета, подчеркнули исследователи.

Красные гиганты — звёзды, для которых характерны поздние спектральные классы и большие размеры и светимости. Они имеют протяжённые, разреженные оболочки и создают сильный звёздный ветер, а также часто проявляют переменность.

Доля красных гигантов среди звёзд невелика. Тем не менее, благодаря высокой яркости они видны с больших расстояний. Среди видимых невооружённым глазом звёзд их около 10%, к ним относятся, в том числе, Арктур и Альдебаран.