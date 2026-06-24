Динозавр с роскошным "павлиньим" хвостом найден в Китае

На северо-востоке Китая обнаружены останки ранее неизвестного вида пернатых динозавров, жившего около 120 миллионов лет назад. Необычное существо получило название Changzhousaurus sinensis и привлекло внимание палеонтологов своим роскошным хвостовым оперением и четырьмя крыльями.

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Окаменелости были найдены в провинции Ляонин - регионе, который считается одним из важнейших мировых источников сведений о происхождении птиц. Новый вид оказался совсем небольшим: его длина составляла около 34 сантиметров, что делает его одним из самых маленьких известных нептичьих тероподов.

Наиболее примечательной особенностью находки стали 16 сильно удлиненных хвостовых перьев. Их длина примерно в четыре раза превышала длину бедренной кости животного. По словам авторов работы, столь необычные пропорции ранее практически не встречались среди известных динозавров.

Не менее интересным оказалось строение конечностей. Крупные перья покрывали не только передние, но и задние лапы, что подтверждает существование так называемых четырехкрылых форм среди птицеподобных динозавров.

По мнению специалистов, Changzhousaurus sinensis помогает лучше понять ранние этапы эволюции птиц. Новые данные указывают на то, что развитие оперения и элементов строения тела, связанных с полетом, могло происходить значительно сложнее, чем предполагали существующие модели.