Находки из Турции раскрыли, как возникла глиняная посуда

Керамика в Юго-Западной Азии появилась внезапно, примерно в VII тысячелетии до нашей эры, сразу в виде готовой и развитой технологической традиции. Однако открытие на неолитическом поселении Чемка-Хююк (Çemka Höyük) в провинции Мардин на юго-востоке Турции полностью меняет это представление. Свежее исследование международной группы ученых, опубликованное в Antiquity, доказывает: изобретение посуды стало результатом сотен лет робких местных экспериментов, начавшихся еще 12 000 лет назад.

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От палаток к глиняной архитектуре

Поселение Чемка-Хююк, расположенное в регионе Верхнего Тигра, сильно пострадало при строительстве плотины Илису. Но обнажившиеся профили холма подарили археологам редчайшую хронологическую цепочку: от протонеолитического уровня (10 800–9600 гг. до н.э.) до докерамического неолита А (9600–8700 гг. до н.э.).

Гибридная посуда и переходный этап

Самым интригующим артефактом оказался элемент, который сложно назвать посудой в привычном смысле. Это была глиняная насадка с просверленными отверстиями для шнура. Археологи предполагают, что до создания полностью керамических сосудов люди использовали глину для улучшения уже существовавших емкостей из дерева, камня или кожи.

Авторы исследования подчеркивают, что Чемка-Хююк не претендует на звание родины первой в мире керамики — в Восточной Азии (в Китае и Японии) гончарство возникло гораздо раньше. Однако для ближневосточного региона эти невзрачные пористые черепки стали тихой технологической революцией. Они наглядно демонстрируют ту самую переходную эпоху.