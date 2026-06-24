Xiaomi внедрила ИИ-диагностику в свои кондиционеры

Xiaomi представила систему интеллектуальной диагностики для кондиционеров линейки Mijia, которая позволяет автоматически определять необходимость технического обслуживания оборудования. Решение основано на облачной платформе анализа больших данных и уже применяется для мониторинга более 12 млн подключенных устройств, сообщает MyDrivers.

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Система использует ИИ-алгоритмы для непрерывного анализа работы кондиционеров в режиме реального времени. Для оценки состояния оборудования обрабатываются 23 различных параметра, включая интенсивность воздушного потока, температуру в помещении, эффективность теплообменников и показатели работы компрессора.

На основании собранных данных алгоритмы выявляют признаки загрязнения фильтров и внешних блоков. По данным компании, точность диагностики достигает 98%. В случае обнаружения потенциальных проблем пользователи получают автоматические уведомления через приложение Mi Home с рекомендациями по дальнейшему обслуживанию.

После получения предупреждения владельцы устройств могут самостоятельно выполнить очистку фильтров, воспользоваться встроенной функцией самоочистки или обратиться к специалистам.