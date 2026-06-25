Биологи зафиксировали эволюцию языка кашалотов в реальном времени

Ученые считают, что это одно из самых интересных открытий за три десятилетия изучения кашалотов.

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Новое исследование Университета Сент-Эндрюс показало, как кашалоты в Средиземном море постепенно меняют свои вокальные традиции. Международная группа ученых, изучающая находящуюся под угрозой исчезновения популяцию этих китов, проанализировала записи за 20 лет и обнаружила культурную эволюцию в реальном времени. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Полученные данные важны не только для понимания эволюции культуры китов. Они дают новую информацию о социальной структуре и динамике популяции, что особенно ценно для разработки мер по ее сохранению. Ученые подчеркивают роль долгосрочного международного сотрудничества, которое позволило собрать такой уникальный материал.

Остается много открытых вопросов: почему именно в Греческой впадине появился новый диалект и какие факторы повлияли на его возникновение. Дальнейшие исследования помогут ответить на них и лучше защитить эту уникальную популяцию.