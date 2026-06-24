В Крыму исследовали могилу аристократки VI века с золотыми украшениями

Летом 2024 года археологи Мангупской экспедиции исследовали склеп в Юго-Западном Крыму. Несмотря на то, что гробница была полностью разграблена еще в древности, в ней сохранились артефакты, позволяющие говорить о погребении представительницы варварской аристократии, жившей на рубеже V-VI веков нашей эры. Ученые представили результаты своей работы в журнале Краткие сообщения Института археологии РАН.

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Жилище в загробном мире

Склеп, расположенный в могильнике Алмалык-дере, типичен для этой местности. К характерным чертам его конструкции относятся длинная входная яма с небольшой погребальной камерой. Но есть и особенность, выделяющая памятник среди всех ранее изученных объектов. На своде камеры высотой около двух метров исследователи зафиксировали глубокую борозду, проходящую ровно по центру потолка.

По мнению археологов, это не что иное, как имитация «конькового прогона» — несущей балки, на которую опиралась крыша жилого дома. Это первая подобная находка на могильнике Алмалык-дере. Она указывает на то, что погребенные здесь люди обладали высоким социальным статусом. По-видимому, для знати было важно воспроизвести элементы привычного, престижного жилища даже в загробном мире.

Погребальный инвентарь

Внутри погребальной камеры были найдены кости мужчины и женщины, перемешанные друг с другом из-за вмешательства грабителей. Как ни странно, но именно в этом слое археологам удалось обнаружить древние артефакты. Самые ценные предметы принадлежали женщине.

К ним относятся парные фибулы-цикады, изготовленные из сплава серебра и меди. Своей формой они напоминают насекомых: у них есть «головка» с имитацией глаз, рифленое «брюшко» и крылья. Прямых аналогов этим конкретным экземплярам нет, но подобный стиль был популярен в эпоху Великого переселения народов по всей Европе.

Однако главная находка — это искуссно выполненные золотые серьги. Они имеют подвески в виде полого многогранника, на гранях которого закреплены квадратные и треугольные вставки из граната (или красного стекла). Чтобы камень играл ярче, мастера подложили под него тончайшую серебряную фольгу с позолотой. Сами многогранники спаяны из золотой пластины, а кольца серег сделаны из витой проволоки. По словам специалистов, похожие серьги находят в захоронениях остготов, франков и бургундов, а идентичные экземпляры, которые происходят из древнего Херсонеса, хранятся в Британском музее и Римско-Германском музее в Кёльне

Элита постгуннского Крыма

Ученые датируют комплекс первой половиной VI века — временем после ухода гуннских племен, когда в Крыму складывалась новая варварская элита. Присутствие в погребении золотых серег в сочетании с фибулами-цикадами — большая редкость. Судя по всему, в социальной иерархии владелица украшений занимала место между рядовой аристократией и верховными вождями.

Интересно, что эта часть некрополя, судя по всему, была своеобразным «престижным кварталом». Рядом обнаружены еще два склепа с золотыми украшениями, а в центре возвышается хорошо различимый курган. Похоже, что именно здесь жители Мангупского городища хоронили своих самых богатых сородичей. Находка археологов стала ярчайшим подтверждением того, что даже в «темные века» раннего Средневековья в Крыму существовала высокоразвитая культура, сложные ювелирные традиции и жесткая социальная стратификация.