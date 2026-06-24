На небе должна зажечься «новая звезда»

В любой момент на ночном небе может вспыхнуть «новая звезда», способная по яркости соперничать с Полярной, пишет Space.com. Речь идет о звездной системе T Северной Короны (T CrB), также известной как «Пылающая звезда». Это редчайший пример так называемой повторной новой — термоядерного взрыва, который происходит в атмосфере белого карлика примерно раз в 80 лет. Во всем Млечном Пути известно лишь пять подобных объектов.

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Космический вампиризм

Система T CrB состоит из двух звезд: массивного красного гиганта и плотного белого карлика. Последний на протяжении десятилетий «вампирически» поглощает вещество своего компаньона. Когда масса перетекшего газа достигает критической точки, на поверхности белого карлика запускается взрывная термоядерная реакция. Звездное вещество выбрасывается в космос, провоцируя колоссальный всплеск излучения. Свет от этого катаклизма мчится к Земле сквозь космический вакуум около 3000 лет.

Опираясь на исторические наблюдения за последние восемь веков, ученые знают, что средний цикл между вспышками составляет около 80 лет. Предыдущий взрыв земные астрономы фиксировали в 1946 году.

Из-за характерного падения яркости системы некоторые исследователи прогнозировали новую вспышку еще на начало 2024 года, однако звезда проявила упрямство. Астрофизик Элизабет Хейс из НАСА отмечает, что само событие неизбежно, но предсказать его с точностью до месяца невозможно.

Существуют и более смелые математические модели: так, Жан Шнейдер из Парижской обсерватории рассчитал четыре потенциальные даты взрыва, последняя из которых приходится на 25 июня 2026 года. Впрочем, его гипотеза о наличии в системе третьего скрытого тела вызывает скепсис у коллег.

Как увидеть «Полярную звезду на неделю»

В своем обычном состоянии T CrB имеет звездную величину +10 и абсолютно невидима невооруженным глазом (человеческий предел в идеальных условиях — около +6). В момент термоядерного всплеска ее яркость мгновенно подскочит до +2. На пике активности звезда станет отчетливо видна даже городским жителям, а ее светимость сравняется с Полярной. По расчетам, пиковая фаза продлится чуть меньше недели, после чего объект начнет угасать, скрывшись из виду еще на 80 лет.

Ориентиром для поисков служит созвездие Северной Короны, расположенное между Волопасом и Геркулесом. Пока вспышка не произошла, найти тусклую звезду можно с помощью бинокля 10х50 или небольшого телескопа: нужно отыскать звезду Эпсилон Северной Короны и сместить объектив на один градус (примерно ширина мизинца на расстоянии вытянутой руки) вправо и вниз.