Apple запустила массовое производство экранов новых iPhone

Samsung Display и LG Display приступили к массовому производству OLED-панелей для смартфонов Apple, выходящих осенью 2026 года. Об этом сообщает MyDrivers.

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Основными поставщиками экранов для будущих устройств Apple выступят южнокорейские производители. Китайская BOE осталась без контрактов на новые модели из-за проблем с качеством OLED-панелей для iPhone 17 Pro. Эти сложности негативно повлияли на поставки и сохранялись вплоть до апреля текущего года.

Производство дисплеев уже запущено для iPhone 18 Pro, Pro Max, складного iPhone Ultra, а также нового поколения iPad mini. В ближайшее время к ним добавятся OLED-панели для MacBook Pro. При этом Samsung Display получила статус эксклюзивного поставщика экранов для складного iPhone, iPad mini и MacBook Pro.

По оценкам экспертов, объем поставок дисплеев для складного смартфона Apple может достичь 10 млн единиц, тогда как для iPad mini показатель ожидается на уровне около 2 млн устройств.

LG Display, в свою очередь, стала эксклюзивным поставщиком экранов для Apple Watch Series 12. Предполагаемый объем поставок по данному контракту составляет порядка 34 млн панелей. Для моделей iPhone 18 Pro и Pro Max Samsung и LG будут работать совместно, а совокупный объем заказов по этим устройствам оценивается примерно в 90 млн экранов.

Официальная презентация флагманских iPhone 18 Pro и iPhone Ultra ожидается в сентябре.