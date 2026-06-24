Apple запустила массовое производство экранов новых iPhone

Samsung и LG начали выпуск OLED-дисплеев для складного iPhone Ultra и iPhone 18 Pro
Samsung Display и LG Display приступили к массовому производству OLED-панелей для смартфонов Apple, выходящих осенью 2026 года. Об этом сообщает MyDrivers.
Основными поставщиками экранов для будущих устройств Apple выступят южнокорейские производители. Китайская BOE осталась без контрактов на новые модели из-за проблем с качеством OLED-панелей для iPhone 17 Pro. Эти сложности негативно повлияли на поставки и сохранялись вплоть до апреля текущего года.
Производство дисплеев уже запущено для iPhone 18 Pro, Pro Max, складного iPhone Ultra, а также нового поколения iPad mini. В ближайшее время к ним добавятся OLED-панели для MacBook Pro. При этом Samsung Display получила статус эксклюзивного поставщика экранов для складного iPhone, iPad mini и MacBook Pro.
По оценкам экспертов, объем поставок дисплеев для складного смартфона Apple может достичь 10 млн единиц, тогда как для iPad mini показатель ожидается на уровне около 2 млн устройств.
LG Display, в свою очередь, стала эксклюзивным поставщиком экранов для Apple Watch Series 12. Предполагаемый объем поставок по данному контракту составляет порядка 34 млн панелей. Для моделей iPhone 18 Pro и Pro Max Samsung и LG будут работать совместно, а совокупный объем заказов по этим устройствам оценивается примерно в 90 млн экранов.
Официальная презентация флагманских iPhone 18 Pro и iPhone Ultra ожидается в сентябре.