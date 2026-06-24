Биологи объяснили, почему яйца птиц крупнее яиц динозавров

Новое исследование, опубликованное сегодня в журнале Royal Society Open Science, помогло разгадать одну из давних загадок эволюции позвоночных. Ученые из Американского музея естественной истории (AMNH) и Принстонского университета проанализировали обширные данные по млекопитающим, птицам и рептилиям. Они показали четкую связь: виды с относительно большим мозгом производят меньше потомков, но каждый из них значительно крупнее.

© Naukatv.ru

Результаты объясняют, почему современные птицы откладывают такие непропорционально большие яйца по сравнению с размерами своего тела и даже по сравнению с гигантскими динозаврами — своими древними родственниками.

«На первый взгляд это кажется нелогичным, — говорит ведущий автор исследования Стефани Лечки, научный сотрудник Принстонского университета. — Многие нептичьи динозавры были огромными, однако даже самые большие яйца динозавров были меньше самых больших яиц птиц. Наши результаты предполагают, что ответ кроется в эволюции мозга. По мере того, как у птиц развивался более крупный мозг, у них также развивалось и более крупное потомство, что требовало более крупных яиц».

Большой мозг — дорогой орган

Развитие крупного мозга требует огромных энергетических затрат, особенно на ранних стадиях роста. Мозг — один из самых «прожорливых» органов, которому нужно много питательных веществ и времени для формирования сложных нейронных связей. Поэтому эволюция пошла по пути инвестиций в качество, а не в количество: вместо множества мелких яиц или детенышей природа выбрала меньше потомков, но с большим ресурсным обеспечением.

У современных птиц и млекопитающих обычно рождается или вылупляется относительно немного крупных детенышей. А вот рептилии, включая большинство динозавров, чаще придерживались другой стратегии — производили большое количество мелких потомков.

От динозавров к птицам: переломный момент

Naukatv.ru

Это открытие дает новое понимание перехода от динозавров к птицам. Хотя сами птицы стали гораздо меньше своих предков, размер их яиц оказался больше, чем у самых крупных динозавров. Увеличение относительного размера мозга стало, судя по всему, ключевым драйвером этой перемены.

«Эта работа помещает эти замечательные окаменелости в гораздо более широкий макроэволюционный контекст», — отметил соавтор Роджер Бенсон, куратор палеобиологии динозавров в Американском музее естественной истории.

Он сослался на известные находки гнезд овирапторозавров в пустыне Гоби, сделанные экспедициями музея в 1990-х годах. Эти ископаемые когда-то перевернули представления о размножении динозавров.

Увеличение размера яиц запустило целый каскад изменений. Птицам потребовался более широкий тазовый канал, чтобы безопасно откладывать крупные яйца. Появились более сложные, хорошо проветриваемые гнезда для успешной инкубации. Кроме того, выросла необходимость в активной родительской заботе после вылупления птенцов.

Что исследование значит для науки

Раньше ученые рассматривали млекопитающих и птиц по отдельности, что мешало увидеть общую картину. Новое исследование впервые объединило данные по всем трнм основным группам наземных позвоночных в единой эволюционной модели. Это позволило выявить устойчивую закономерность между размером мозга и репродуктивной стратегией.

Исследователи признают, что некоторые аспекты биологии вымерших животных все еще сложно восстановить. Например, почти невозможно точно узнать, сколько раз в год динозавры могли размножаться — такие детали редко сохраняются в окаменелостях. В будущих работах планируется проверить, сохраняется ли та же связь у видов, которые дают несколько кладок за сезон, и учесть дополнительные физиологические факторы.

Открытие показывает, что развитие большого мозга у птиц стало не просто увеличением «вычислительной мощности», а привело к серьезной перестройке всей репродуктивной системы, анатомии и поведения. Эти изменения помогли птицам пережить массовое вымирание и стать одной из самых успешных и разнообразных групп животных на Земле.