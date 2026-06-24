В Ленинградской области обнаружили могильник эпохи викингов

Расчистка показала, что в небольшой яме размерами чуть более метра в длину и 80 сантиметров в ширину были захоронены останки как двух человек, предположительно — мужчины и женщины.

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Исследователи обратили внимание на странный нюанс: общая масса кремированных костей составила всего 220 граммов. Это всего лишь около 4% от средней массы останков двух взрослых людей. Археологи пришли к выводу, что здесь была проведена кремация на стороне — тела сожгли отдельно в другом месте, а в землю поместили символическую часть праха. На одном из найденных фрагментов черепа виднелось рыжее пятно — след от припекшегося металла. Очевидно, кремация проводилась вместе с украшениями и оружием.

Несмотря на то, что погребение частично повредила позднейшая распашка полей и противопожарная траншея, археологам удалось извлечь впечатляющий инвентарь. Среди главных находок — овально-выпуклая фибула с ажурной накладкой в скандинавском стиле «Борре». Украшение, деформированное жаром, хранит на внутренней стороне отчетливые следы текстиля — остатки одежды, в которой усопшего проводили в последний путь. Рядом лежала массивная подковообразная фибула с «воронкообразными» головками, боевой нож и наконечник копья.

Значение находки

Ученые подчеркивают, что могильник, получивший название Ерзуново 1, расположен в стратегически важной зоне — в среднем течении реки Мга, притока Невы. Этот участок должен был играть важную роль в работе торгового пути «из варяг в греки». Однако долгое время на берегах Невы не удавалось найти прямые свидетельства присутствия населения, археологам приходилось довольствоваться лишь кладами.

Теперь эта лакуна начинает заполняться. Памятник датируется временем не ранее первой половины XI века, что делает его древнейшим грунтовым могильником с кремациями в Приневье. Впереди — кропотливая работа по системному обследованию склонов возвышенностей. Найденные артефакты уже переданы в Государственный музейный фонд и обещают пролить свет на историю заселения этих земель в эпоху викингов