Как шведский король объявил забастовку в 1768-м

В 1768 году, к концу периода истории Швеции, известного как эпоха свободы, король Адольф Фредерик пригрозил отречься от престола, если парламент немедленно не созовет собрание. Правительство отказалось, и в ответ король отказался принимать участие в любых государственных решениях. По сути, он объявил забастовку. Портал theconversation.com рассказал, почему, и чем это обернулось для Швеции.

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Шведская эпоха свободы началась со смерти короля Карла XII в ходе осады Фредриксхальда в Норвегии в 1718 году. С 1680-го в Швеции царила абсолютная монархия, но спустя 18 лет нескончаемых конфликтов четыре сословия Риксдага (парламента) решили ограничить исполнительную власть короля. Начиная с 1720 года за решениями монарха наблюдал специальный государственный совет, который отчитывался прямо Риксдагу.

Для контекста, в протестантской Швеции социальная теория в равной степени отталкивалась и от древней политической теории, и от лютеранских идей. Центральной была доктрина трех сословий: Лютер утверждал, что ткань общества состояла из обучающего сословия (духовенства), защищающего сословия (дворянства) и насыщающего (простолюдинов) сословия. Каждое играло важную роль в достижении социального равновесия и гармонии.

Монарх стоял выше любых законов — в том сама суть его величества. Поэтому он был единственной фигурой, которая якобы была свободной от корыстных интересов, и потому могла поддерживать социальный баланс. Поэтому, несмотря на то, что практические функции короля потеряли прежнюю важность, его символическая роль была неоспоримой.

После смерти Карла XII в 1718-м его сестра, Ульрика Элеонора, ненадолго унаследовала престол, прежде чем отказаться от него через год в пользу мужа — Фредерика I, правившего до 1751. Он, будучи королем, быстро потерял интерес к своим незначительным обязанностям, и, почерпнув вдохновение в абсолютистской Франции, создал именной штамп. По сути, просто для того, чтобы не обременять себя ручным подписанием множества бумаг, но впоследствии штамп начал выполнять роль политического инструмента.

Дело в том, что, в определенных обстоятельствах, совет мог выпускать правительственные указы без подписи короля. Члены совета считали это непозволительной вольностью, поскольку тем самым парламентеры показывали, что они не согласны с королем. Как раз в таких случаях именной штамп становился практичной альтернативой, однако его существование также означало, что совет больше не мог задерживать те или иные решения под предлогом отказа короля подписать документ. Совету, в отличие от монарха, нужно было отчитываться перед парламентом и нести ответственность за принятые решения.

В сознании шведской публики замена персональной подписи короля на штамп была ультимативным символом бессилия монарха. Но то, как штампом пользовались, напротив, подчеркивало, что королевская подпись расценивалась как незаменимый инструмент для придачи легитимности решениям правительства.

Именно это и продемонстрировал наследник Фредерика I, Адольф Фредерик, уйдя на забастовку в 1768-м. Конституционный кризис отчасти был конфликтом между двумя соперничающими партиями, Колпаками и Шляпами, по поводу вопросов, в которых король играл лишь периферийную роль. Партии по-разному смотрели на зарубежные альянсы, экономику, гражданские и политические права, но соглашались на счет конституционно ограниченного положения короля. Правда, это не мешало им немедленно использовать монарха всякий раз, когда подворачивался удобный случай.

Совет в то время контролировали Колпаки. В ответ на угрозу короля члены советы попытались править с помощью именного штампа. Но центральные правительственные организации, где доминировали люди, симпатизировавшие Шляпам, отказывались следовать любым решениям, подписанным только штампом. Они настаивали на том, что правительство всем обязано величию короля, авторитету совета и свободе народа. Если хоть один из этих элементов отсутствовал, то равновесие власти нарушалось, что вызывало претензии к непредвзятости правительственных решений.

Отказ госслужащих подчиняться приказам, подписанным штампом, привел к полному параличу государственного аппарата. Риксдаг созвал собрание, как того и требовал король, и его результат решила сильная позиция Шляп в правительственных органах. Однако король так и не получил никакой поддержки предложенных им конституционных реформ. Штамп изъяли из использования, тем самым подтвердив символический авторитет монарха, но его реальное политическое влияние лишь пострадало.