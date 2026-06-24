В выгребной яме нашли кости редчайших хохлатых гусей

В выгребной яме XVII века, в которую сливались отходы из ныне не существующего замка в Бранденбурге, найдены четыре гусиных черепа. Внимательно изучив их, ученые пришли к выводу, что это признак высокого статуса пользователей средневекового туалета. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Paleopathology.

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Замок стоял в деревне Флеккен-Цехлин примерно в ста километрах к северо-западу от Берлина, теперь входящей в состав города Райнсберг, и как предполагается, был тесно связан с историей епископов и аристократии. Здание не сохранилось, в начале XVIII века на его месте возведена другая постройка.

Странные кости

Там обнаружена и изучена выгребная яма. Она заполнялась не только естественными продуктами человеческой жизнедеятельности, но и кухонными отходами. В ходе раскопок 2021–2023 годов среди костей кур и уток исследователи идентифицировали четыре необычных гусиных черепа — каждый с множеством отверстий в теменной части. У одной особи дыра была настолько велика (15 мм), что часть черепной коробки попросту отсутствовала.

Сохранность костей оказалась настолько хорошей, что позволила последовательно исключить почти все возможные причины появления отверстий. Дефекты не были вызваны разделкой туш, укусами хищников или грызунов. Опровергнуты инфекции, воздействие паразитов и неполноценное питание — ни один из этих факторов не соответствовал картине.

Зато отверстия почти полностью совпадали с теми, что встречаются на черепах хохлатых уток. Авторы статьи называют это сходство «замечательным» — локализация и внешний вид дефектов оказались «практически идентичными».

Археозоолог Майке Гроот из Свободного университета Берлина вспоминает, что когда опознала хохлатость, ее буквально осенило: «Они напомнили мне хохлатых кур, а когда стало очевидно сходство с утками, в памяти всплыли полотна д'Хондекутера».

Голландский художник Мельхиор д'Хондекутер изображал хохлатых гусей примерно в те же годы, когда эти птицы обитали в Германии. По словам исследовательницы, и картины, и сами находки — древнейшие свидетельства существования хохлатых гусей в Европе. Но эффектное оперение, судя по всему, давалось не даром.

Расплата за красоту

При выведении животных с определенными внешними признаками селекционеры нередко закрепляют и вредные мутации. У уток хохолок возникает из-за генетического дефекта, вызывающего образование жировой подушки на макушке; при этом кости черепа часто не срастаются должным образом, и остаются открытые отверстия.

Это может приводить к высокой смертности до и после вылупления, нарушению координации, а у взрослых особей — даже к потере зрения и слуха. При этом картина не всегда однозначна, подчеркивает Гроот.

«Наличие и размер хохолка не гарантируют наличия анатомических или поведенческих отклонений», — уточняет она.

Некоторые утки с дырами в черепе живут без видимых проблем, а другие серьезно страдают.

Символ престижа

Столь детальных исследований хохлатых гусей пока не проводилось, но, учитывая близкое родство уток и гусей, можно предположить схожие проблемы со здоровьем и у них.

Пока что находка во Флеккен-Цехлине доказывает: в XVII веке хохлатые гуси водились как минимум в двух регионах Северной Европы. Однако, возможно, их история гораздо древнее — ведь хохлатые куры известны еще с римского времени.

Гроот надеется, что это исследование побудит коллег внимательнее присматриваться к птичьим черепам, несмотря на их хрупкость и кажущуюся малозначительность. Что касается этой находки — она, по мнению ученых, указывает на статус жителей средневекового замка.