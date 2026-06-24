Найден штамп VII века для создания элитных шлемов

По данным Совета графства Кент вблизи Линстеда металлоискатель Стивен Ньюбери обнаружил небольшой объект из медного сплава. Датировка относит его к концу VI — началу VII века. Размеры предмета невелики, однако его значение оказалось значительно выше ожидаемого для столь малого артефакта.

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На поверхности изображена динамичная фигура воина с оружием. Исследователи отмечают рогатый головной убор, концы которого оформлены в виде птичьих голов, а также позу, напоминающую движение или ритуальный танец. В руках персонаж держит оружие, включая копье и меч.

Не украшение, а инструмент

Эксперты считают, что предмет не был декоративной деталью. Речь идет о штампе — матрице, или патрице, предназначенной для тиснения тонких металлических листов.

С помощью такого инструмента на тонкую металлическую фольгу переносился рельефный рисунок. Затем готовые декоративные пластины могли закрепляться на шлемах и других предметах элитного вооружения. В археологии эту технологию обычно описывают как тиснение по фольге с использованием штампа. В ее основе лежал простой принцип: тонкий металл укладывали на матрицу, накрывали мягкой подложкой и многократно прокатывали или простукивали, чтобы получить выпуклый орнамент.

Редкий тип артефакта

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Сравнение с находками из Саттон-Ху неизбежно. Шлем из этого захоронения в Саффолке также украшен сложными сценами с фигурами воинов.

Линстедский штамп близок по масштабу и стилистике к таким изображениям. Однако он не объясняет происхождение конкретного шлема. Он скорее поднимает другой вопрос: сколько подобных мастерских могло существовать в ранней Англии.

Ключевая ценность находки заключается не в ее внешнем виде, а в том, что она фиксирует технологию производства. Это редкий случай, когда археологи получают свидетельство не только результата, но и инструмента его создания.