Новая матрица Sony повысит качество зум-камер в смартфонах

Sony представила новый мобильный сенсор LYTIA 610, который предназначен для повышения качества зум-съемки и записи видео. Ключевой особенностью новинки стала новая структура пикселей, которая, по заявлению компании, позволяет повысить детализацию изображения без ухудшения работы автофокуса. Об этом сообщает издание Gizmochina.

LYTIA 610 представляет собой многослойный CMOS-сенсор оптического формата 1/2 дюйма с разрешением около 64 МП. Это первый серийный датчик Sony с технологией RB2х2 On Chip Lens, предусматривающей использование разных типов линзовых структур внутри одного сенсора. Зеленые пиксели получили отдельную схему 1х1 для повышения четкости изображения, тогда как красные и синие пиксели объединены под структурой 2х2, отвечающей за фазовую автофокусировку.

Для обработки данных Sony разработала специальный алгоритм ремозаики. В результате пространственное разрешение нового датчика оказалось более чем на 20% выше по сравнению с LYTIA 601 при одинаковом размере пикселя в 0,7 мкм.

Компания также модернизировала систему обработки и преобразования данных внутри сенсора. По данным Sony, скорость считывания информации у LYTIA 610 примерно вдвое выше по сравнению с предыдущим поколением 1/2-дюймовых датчиков.

Увеличенная скорость позволяет записывать видео в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду, что стало первым подобным показателем для сенсоров Sony этого класса. Также поддерживается съемка 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду.

Начало массовых поставок запланировано на конец июня 2026 года.

Ранее выяснилось, что рекомендации друзей оказались главным фактором при покупке смартфона студентами.