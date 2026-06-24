В Японии создали съедобного робота

Исследовательская группа из Университета электросвязи (Япония) совместно с коллегами из университетов Досися и Отемон Гакуин создала съедобного робота, способного двигаться и издавать звуки, — и выяснила, как люди воспринимают подобное существо с этической точки зрения. Результаты опубликованы в журнале PLOS ONE.

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Желатиновый робот с руками и голосом

Объект исследования — небольшое существо из желатина, сахара, карбоната кальция и яблочного сока. У него есть глаза и руки. Спрятанный под ним динамик воспроизводит звуки, а сжатый воздух заставляет тело покачиваться синхронно с вокализацией — примерно как говорящая игрушка, только полностью съедобная. Таким образом создавался эффект «живого» взаимодействия, несмотря на полностью искусственную природу объекта.

Зачем это нужно? Изучать этические реакции людей на еду с помощью настоящих животных сложно — слишком много этических ограничений и переменных. Съедобный агент позволяет контролировать внешний вид, поведение и звуки объекта и при этом не нарушать никаких норм обращения с животными.

Два типа поведения — два разных восприятия

В онлайн-опросе приняли участие 1094 человека. Сначала участникам показывали видео процесса изготовления существа — чтобы они понимали, что перед ними обычная еда из знакомых ингредиентов. Затем они смотрели два других ролика.

В первом существо разговаривало с человеком на японском языке — связно, по-взрослому, реагировало на реплики собеседника. Во втором — издавало детские звуки, выражая радость, страх, злость и грусть в ответ на прикосновения и игрушки.

После просмотра участники оценивали существо по 18 критериям, связанным с восприятием сознания. Исследователи разделили эти критерии на два измерения.

Первое — субъектность, то есть способность к самоконтролю, планированию и моральным суждениям.

Второе — опыт, то есть способность чувствовать эмоции и ощущения — боль, радость, страх.

Существо с рациональной речью участники воспринимали как более разумное и самостоятельное. Существо с детскими звуками — как более чувствующее, эмоциональное. Иными словами, то, как еда «говорит», напрямую влияет на то, кем ее считают.

Сочувствие не мешает аппетиту

Самый неожиданный вывод исследования: несмотря на то что поведение существа влияло на восприятие его сознания, четкой связи между этим восприятием и нежеланием его есть или чувством вины обнаружено не было.

Проще говоря: люди могли считать существо чувствующим — и при этом не испытывать особых угрызений совести от перспективы его съесть. Почему так происходит, исследователи пока объяснить не могут и называют это направлением для дальнейших работ.

Зачем это нужно за пределами лаборатории

Исследование касается куда более широких вопросов, чем может показаться на первый взгляд. Мы живем в эпоху, когда на рынок активно выходят альтернативные источники белка — насекомые, лабораторное мясо, растительные заменители. Психологический барьер между «знаю, что это еда» и «готов это есть» остается одним из главных препятствий для их массового принятия.

Съедобные агенты дают исследователям инструмент, которого раньше не было: объект с контролируемым поведением, который можно изучать без этических ограничений, связанных с животными. Следующий шаг, по словам авторов, — наблюдать за реакциями людей в более реалистичных условиях, вплоть до момента, когда им придется действительно съесть такое существо.