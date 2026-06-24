Норвегия отправила в океан робота, способного погружаться на 6000 км

Собранные данные будут использоваться в научных исследованиях, а также при принятии решений, связанных с освоением и охраной глубоководных районов страны.

«Аппарат способен с высокой точностью картографировать структуры и объекты с помощью сонара, который излучает звуковые волны и анализирует их отражение. Во многом он работает как летучая мышь под водой, ориентируясь и собирая информацию при помощи звука», — говорится в сообщении Норвежского офшорного директората.

Перед отправкой в первую экспедицию аппарат прошел официальную церемонию крещения в Бергене по морской традиции. В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики Норвегии, Норвежского института морских исследований, Норвежского офшорного директората и промышленной группы Kongsberg.

Запуск Hugin Superior дает Норвегии собственный инструмент для изучения океанских глубин и может существенно ускорить исследования районов, которые до сих пор оставались одними из наименее изученных в северной части Атлантики.