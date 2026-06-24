ИКИ РАН: Земля сегодня проходит через «рукав» быстрого солнечного ветра
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что Земля сегодня проходит через «рукав» быстрого солнечного ветра.
«Наблюдается очередная умеренная активность на Солнце, которая слегка оживляет летний мёртвый сезон. События происходят на восточном краю довольно далеко от направления на Землю», — говорится в Telegram лаборатории.
Отмечается, что Земля сегодня проходит через «рукав» быстрого солнечного ветра. Скорость уже с утра растёт, но незначительно.
«Сегодня-завтра в этой связи возможны геомагнитные возмущения. С вероятностью 1/3 дорастет до магнитных бурь низкого уровня», — добавили учёные.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что солнечная активность впадает в традиционную летнюю спячку.