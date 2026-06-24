В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что Земля сегодня проходит через «рукав» быстрого солнечного ветра.

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«Наблюдается очередная умеренная активность на Солнце, которая слегка оживляет летний мёртвый сезон. События происходят на восточном краю довольно далеко от направления на Землю», — говорится в Telegram лаборатории.

Отмечается, что Земля сегодня проходит через «рукав» быстрого солнечного ветра. Скорость уже с утра растёт, но незначительно.

«Сегодня-завтра в этой связи возможны геомагнитные возмущения. С вероятностью 1/3 дорастет до магнитных бурь низкого уровня», — добавили учёные.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что солнечная активность впадает в традиционную летнюю спячку.