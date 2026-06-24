Meta* и Кайли Дженнер представили дешевые очки с ИИ и камерой

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) совместно с EssilorLuxottica представила новую линейку умных очков Meta Glasses с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) и встроенной камерой. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Линейка включает три модели оправ – Meta Adventurer, Meta Fury и специальную версию Meta Glasses by Kylie, созданную в сотрудничестве с американской моделью Кайли Дженнер. Пользователям доступны восемь цветов оправ и несколько вариантов линз, что в сумме дает 26 различных конфигураций.

Очки получили функции ИИ и камеры, аналогичные возможностям Ray-Ban Meta второго поколения, однако изначально работают на базе новой модели ИИ Meta Muse Spark. Компания утверждает, что она обеспечивает более качественные ответы на запросы пользователей и лучше понимает окружающую обстановку.

В ближайшее время устройства получат функцию пошаговой пешеходной навигации, поддержку 14 дополнительных языков в режиме реального времени и возможность динамической фотосъемки с автоматическим выбором лучшего кадра.

По данным Meta, время автономной работы очков достигает восьми часов. Заряжать устройство можно с помощью комплектного зарядного чехла. Продажи Meta Glasses уже стартовали через интернет-магазин компании и партнерскую розницу.

Стоимость устройств начинается от $299 (примерно 22,3 тыс. руб. по курсу на 24 июня 2026 года). Для сравнения: Meta Ray-Ban второго поколения стартовали с ценником от $379 (примерно 28,3 тыс. руб.).

* признана в России экстремистской и запрещена.