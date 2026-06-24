SpaceX испытала капсулы для доставки грузов из космоса

Строго говоря, SpaceX не стала первопроходцем в этом направлении. Американская Varda Space Industries (VSI) уже пробует изготавливать в космосе фармпрепараты и возвращать их на Землю, валлийская Space Forge намерена таким же образом наладить производство полупроводников и сплавов. Но их масштабы куда скромнее — контейнеры VSI не больше метра размером и массой до 300 кг.

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Секретность полета обусловлена, видимо, интересами американских военных. Пентагон уже анонсировал проект Rocket Cargo, в рамках которого более тяжелая ракета SpaceX Starship будет доставлять припасы в удаленные точки Земли менее чем за час, а Starfall мог бы закрыть потребность в менее крупных поставках.