План по затоплению МКС считают катастрофой

План NASA по сведению с орбиты Международной космической станции (МКС) вызвал волну критики со стороны одной из ведущих организаций по защите океана.

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Согласно нынешнему проекту NASA, свод МКС с орбиты будет осуществляться в несколько этапов. В начале или середине 2028 года, станцию начнут постепенно снижать за счет естественного торможения в верхних слоях атмосферы Земли и серии маневров, выполняемых российским сегментом МКС. Затем, в середине 2029 года, NASA планирует запустить специальный американский аппарат для сведения станции с орбиты — U.S. Deorbit Vehicle (USDV), построенный компанией SpaceX. После стыковки с МКС этот корабль задействует 46 двигателей Draco и направит станцию к ее последнему пристанищу — в удаленный район Тихого океана.

Однако именно этот финальный этап вызывает серьезную обеспокоенность экологов. Организация The Ocean Foundation, базирующаяся в Вашингтоне и занимающаяся вопросами сохранения здоровья мирового океана и развития ответственного отношения человечества к морской среде, заявляет, что запланированное сведение МКС с орбиты «поднимает серьезные вопросы, связанные с состоянием океана, которыми космическое сообщество до сих пор не занялось должным образом». Об этом сообщил президент фонда Марк Сполдинг.

Особую тревогу вызывает вопрос о том, что произойдет с морскими экосистемами и организмами на дне океана в районе падения обломков МКС.

«Честный ответ заключается в том, что мы до конца этого не знаем. И это вызывает глубокое беспокойство, когда речь идет о конструкции размером с футбольное поле. Мы знаем, что при входе в атмосферу сгорает далеко не все. Более плотные элементы конструкции переживут этот процесс и достигнут морского дна», — отметил Сполдинг.

По мнению Ocean Foundation, прежде чем направлять МКС в Тихий океан, необходимо провести широкое общественное и экспертное обсуждение, включающее:

полноценную оценку воздействия на окружающую среду с учетом будущего поля обломков на морском дне и атмосферных последствий;

публикацию полной информации о материалах и элементах станции, которые переживут вход в атмосферу и достигнут океанского дна;

тщательный юридический анализ обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), Лондонского протокола 1996 года о предотвращении загрязнения моря сбросом отходов и других материалов, а также Соглашения BBNJ.

В заключение Сполдинг отмечает, что у открытого океана нет суверенного владельца, который мог бы требовать ответственности за нанесенный ущерб.