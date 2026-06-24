Продажи USB-флешек в России достигли рекордных значений

Российский рынок USB-накопителей продемонстрировал рекордные показатели продаж. С января по март россияне приобрели 2,2 млн флеш-накопителей, что стало самым высоким результатом за последние пять лет, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

В денежном выражении объем рынка достиг 1,6 млрд руб. и увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса подтверждает, что физические носители информации сохраняют свою актуальность даже на фоне активного распространения облачных сервисов и онлайн-хранилищ.

По оценке компании, USB-флешки продолжают оставаться востребованным инструментом как среди частных пользователей, так и в корпоративном сегменте. Основными сценариями использования остаются хранение документов, создание резервных копий, перенос файлов между устройствами, а также образовательные и профессиональные задачи.

За последние четыре года рынок продемонстрировал устойчивую положительную динамику. Если в первом квартале 2022 года было реализовано около 1,6 млн устройств на сумму 1 млрд руб., то к началу 2026 года показатели выросли до 2,2 млн устройств и 1,6 млрд руб. соответственно. Таким образом, продажи увеличились на 39,5% в натуральном выражении и на 58% — в денежном.

Одним из факторов роста стала смена потребительских предпочтений. Покупатели все чаще выбирают накопители увеличенной емкости и модели с более высокой скоростью передачи данных. Это отражается и на средней стоимости устройств, которая по итогам первого квартала достигла 724 руб. (+7,9% год к году).

Лидером рынка по количеству реализованных устройств остаётся бренд Smartbuy. Вторую позицию занимают накопители без бренда, а третью — продукция Kingston. В денежном выражении первое место удерживает Kingston, за которой следуют Smartbuy и устройства категории Unbranded. В число наиболее заметных участников рынка также входят производители ADATA, Netac, SanDisk, Apacer, Transcend и Samsung.