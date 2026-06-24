Над Москвой взойдет микролуна

Ночью 29 июня над столицей можно будет увидеть микролуние, спутник Земли будет находиться в самой удаленной точке от нашей планеты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

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«Микролуние – полнолуние, совпадающее с нахождением Луны вблизи апогея, то есть самой удаленной от Земли точки ее орбиты. 29 июня 2026 года расстояние между центрами Земли и Луны составит около 406 тыс. км, для сравнения, среднее расстояние равняется 384 тыс. 400 км. В этот момент видимый угловой диаметр лунного диска примерно на 14% меньше, чем при суперлунии, когда Луна находится в перигее, ближайшей точке к Земле», – сказала Евгения Кравченко.

Она отметила, что разница в размерах ночного светила будет видна при съемке на камеру с одинаковым фокусным расстоянием. Наблюдения лучше проводить, когда Луна находится высоко над горизонтом, чтобы исключить оптические искажения атмосферы.