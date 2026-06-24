МАГАТЭ опубликовало интерактивную карту ядерных отходов

МАГАТЭ представило инструмент, позволяющий увидеть, где хранится отработавшее ядерное топливо в разных странах.

© Naked-Science.ru

По оценкам, атомные электростанции по всему миру произвели около 448 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива. Эта цифра наглядно демонстрирует не только масштаб мировой атомной энергетики, но и одну из ее самых сложных долгосрочных проблем — что делать с отходами после того, как топливо перестает использоваться в реакторах.

Эти данные представлены в новом интерактивном картографическом инструменте, разработанном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам агентства, он дает наиболее полную из доступных на сегодняшний день публичных картин того, где находится отработавшее ядерное топливо в мире и каким образом осуществляется его хранение и переработка.

Появление этого инструмента особенно актуально на фоне того, что многие страны либо расширяют свои атомные программы, либо вновь рассматривают ядерную энергетику как источник низкоуглеродной энергии. В связи с этим все больше внимания уделяется вопросам хранения, переработки и окончательного захоронения радиоактивных отходов.

По данным МАГАТЭ, новый инструмент Global Spent Nuclear Fuel Inventory Tool основан на информации, предоставленной государствами-участниками в рамках Совместной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами. Интерактивная платформа позволяет изучать запасы отработавшего топлива по странам, регионам и способам хранения, объединяя ранее разрозненные данные в единую стандартизированную базу.

МАГАТЭ оценивает, что всего из ядерных реакторов по всему миру было выгружено около 448 тысяч тонн тяжелого металла — стандартной единицы измерения, используемой для учета урана и других тяжелых элементов в составе ядерного топлива. Из этого объема примерно 322 тысячи тонн по-прежнему находятся на хранении, тогда как около 126 тысяч тонн уже были переработаны.

Переработка позволяет извлекать из отработавшего топлива пригодные для дальнейшего использования материалы и производить из них новое ядерное топливо. Это снижает потребность в добыче свежего урана и уменьшает объём высокоактивных отходов, требующих окончательного захоронения.

Новые данные также позволяют понять, как различные страны обращаются с отработавшим ядерным топливом после его извлечения из реактора.

По информации МАГАТЭ, около 41% мировых запасов отработавшего топлива в настоящее время хранится в системах мокрого хранения. Обычно это заполненные водой бассейны, расположенные на площадках АЭС, где топливные сборки охлаждаются и экранируются после выгрузки из активной зоны реактора. Еще 31% хранится в системах сухого хранения — бетонных контейнерах, металлических капсулах, специальных хранилищах и модульных сооружениях, предназначенных для безопасного содержания радиоактивных материалов без использования воды для охлаждения.

МАГАТЭ отмечает, что за последние десятилетия многие страны постепенно переводили более старое топливо из бассейнов мокрого хранения в сухие хранилища. Это связано как с развитием стратегий обращения с отходами, так и с необходимостью освобождать место для новых топливных сборок на действующих реакторах.

Сегодня большинство стран используют временные системы хранения, параллельно разрабатывая решения для окончательного захоронения отходов.

Финляндия готовится ввести в эксплуатацию первое в мире глубинное геологическое хранилище для отработавшего ядерного топлива — объект, предназначенный для изоляции радиоактивных материалов глубоко под землей на чрезвычайно длительные сроки. Аналогичные проекты реализуются и в ряде других государств.

По словам МАГАТЭ, новый инструмент учета запасов отработавшего топлива должен помочь специалистам, исследователям, государственным органам и широкой общественности лучше понять, как разные страны подходят к решению этой сложной задачи.

Ознакомиться с интерактивной картой запасов отработавшего ядерного топлива, созданной МАГАТЭ, можно на официальном сайте агентства.