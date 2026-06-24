Китайский суперкомпьютер обошел по скорости лучшие машины США

Китайский суперкомпьютер обошел лучшие аналогичные машины США и стал самым быстрым в мире. Китайский LineShine дебютировал на первом месте в рейтинге Top500 – списке, который иногда рассматривается как национальный показатель мирового технологического мастерства.

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Московский Комсомолец

Суперкомпьютер в Китае теперь превосходит свои американские аналоги по мощности в мире. Впервые с 2017 года китайский компьютер возглавил список, который иногда рассматривается как показатель технологического мастерства страны, пишет The Guardian.

Компьютер LineShine из Шэньчжэня вытеснил американский компьютер El Capitan, заняв первое место в рейтинге Top500, опубликованном во вторник. Это был дебют LineShine в этом списке.

Китайский LineShine отличается от других высокопроизводительных компьютеров тем, что он полностью работает на обычных компьютерных чипах (CPU), а не на графических процессорах (GPU), обычно используемых для искусственного интеллекта. Согласно списку, для его работы требуется около 42,2 мегаватт электроэнергии.

Суперкомпьютеры, которые более чем в 1000 раз быстрее обычного компьютера, могут быть использованы для поиска прорывов в медицине, моделирования климатических систем, имитации ядерных взрывов, прогнозирования поведения человека и проведения испытаний виртуального оружия, поясняет The Guardian.

Ученые, участвующие в проекте Top500, сообщили, что скорость LineShine в Национальном суперкомпьютерном центре Китая достигла 2,198 эксафлопс, что означает, что он может выполнять более 2 квинтиллионов вычислений в секунду.

Американский суперкомпьютер El Capitan, работающий в Ливерморской национальной лаборатории при правительстве США в Калифорнии, сейчас занимает второе место, опережая два других суперкомпьютера в национальных лабораториях США в Теннесси и Иллинойсе.

Суперкомпьютер Jupiter в Германии опустился на пятое место.

В топ-10 также входят суперкомпьютеры из Италии, Швейцарии и Японии, отмечает The Guardian.

В Великобритании в списке 500 таких машин 11. Isambard-AI из Университета Бристоля занимает самое высокое место в этой группе - 11, опустившись на две строчки по сравнению с предыдущим рейтингом. Isambard-AI, оснащенный 5400 “суперчипами” Nvidia, расположен в черной металлической клетке, увенчанной колючей проволокой.

Setonix, производимая в Западной Австралии и занимающая 86–е место, считается самой производительной из четырех машин, расположенных в Австралии.

В прошлом году ЕС обнародовал план стоимостью 20 млрд евро на строительство площадок, оснащенных мощными суперкомпьютерами для разработки следующего поколения моделей искусственного интеллекта, поскольку Европа пытается догнать лидеров в США и Китае.

“Гигафабрики искусственного интеллекта” будут нацелены на инновации в таких областях, как здравоохранение, биотехнологии, промышленность, робототехника и научные открытия.

Наиболее эффективные фабрики по производству искусственного интеллекта оснащены суперкомпьютерами, оснащенными до 25 000 продвинутых процессоров искусственного интеллекта, но гигафабрика превысила бы 100 000 процессоров искусственного интеллекта, говорится в стратегическом документе ЕС.

По словам представителя ЕС, эти энергоемкие объекты, которым может потребоваться огромное количество воды для охлаждения, должны работать “как можно больше” на экологически чистой энергии, а также предусматривать “переработку” воды, если она будет использоваться.

Участники кампании опасаются, что мощные центры обработки данных могут подорвать климатические амбиции Европы, подчеркивает The Guardian.